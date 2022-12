Morte Mihajlovic, il dolore di Veron: "Mio fratello maggiore. Ricordo quando..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A qualche minuto dalla notizia relativa alla tragica morte di Mihajlovic, Juan Sebastian Veron ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Sinisa, per poi aggiungere un messaggio: "Non ci posso credere, mio fratello maggiore. Amico, compagno di mille battaglie, che tristezza. Rircordo quando sono arrivato alla Samp, rimanevo accanto a te a guardarti, calciando le punizioni e cercando di imparare. Tu mi dicevi come farlo, fin da quando sono arrivato, sempre attento ad aiutarmi. Un bacio al cielo amico mio, ci mancherai tanto".

