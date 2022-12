Morte Mihajlovic, il messaggio d'addio di Silvio Berlusconi

Anche Silvio Berlusconi saluta per l'ultima volta Mihajlovic. Il presidente del Monza, che lo ha avuto come allenatore alla fine della sua esperienza al Milan, ha dedicato a Sinisa un messaggio pubblicato su Twittter. Queste le sue parole: "Sinisa Mihajlovic è stato un grande calciatore ed un allenatore di grande capacità, serietà e talento. Impegnandosi col mio Milan, prima ancora che un professionista esemplare, si è fatto apprezzare e ammirare come uomo. È stato poi assalito da una malattia spietata ma lui ha sempre lavorato, ha sempre sorriso, ha sempre manifestato una grande voglia di vivere. Davvero un uomo, un professionista raro! Ci mancherà, mancherà a tutti. A sua moglie, ai suoi figli ed a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze ed un abbraccio affettuoso.​​​​​​".

