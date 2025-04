Morte Papa Francesco | Partite rinviate? La decisione dei campionati esteri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La morte di Papa Francesco è stata una notizia che ha sconvolto il nostro Paese coinvolgendo credenti e non. Nel Lunedì Santo, all'indomani della Pasqua, la notizia della scomparsa del Pontefice è stata accolta con grande dolore in Italia e non solo, al punto che anche a livello sportivo ha avuto delle conseguenze importanti. La Lega di Serie A, ma non solo, ha deciso infatti di rinviare a data da destinarsi tutte le sfide in programma, tra le quali anche la sfida di Marassi tra Genoa e Lazio.

E ALL'ESTERO? - Una decisione che, però, riguarda per ovvi motivi solo il nostro campionato. Nelle top-5 leghe europee, infatti, non è stato comunicato alcun rinvio. La Premier League, questa sera alle 21.00, ha confermato la partita tra il Tottenham e il Nottingham Forest; così come il Ligue 1 si giocherà domani, come da programma, il match tra Psg e Nantes. Confermata anche la sfida tra Girona e Betis Siviglia in Liga, alle ore 21.00, così come l'inizio della trentatreesima giornata domani, con il match di apertura tra il Valencia e l'Espanyol alle 19.00. Nessuna partita in programma, invece, in Bundesliga perché tutti gli impegni previsti dal calendario sono stati assolti negli scorsi giorni. Si giocherà anche in Argentina, nonostante lo stretto legame con Papa Francesco, originario di Buenos Aires. Nella notte, infatti, scenderanno in campo Tigre-Belgrano a mezzanotte, Argentinos Jr-Barracas Central e Independiente Rivadavia-Aldosivi alle 2.15.

MORTE PAPA FRANCESCO - Per tutti gli aggiornamenti sulla morte del Pontefice, visita il sito TuttoGossipNews.it, oppure CLICCA QUI.