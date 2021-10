Mourinho non si pone limiti: "Cosa regalerei alla Roma? Titoli"

È arrivato solamente da qualche mese sulla panchina della Roma, ma José Mourinho ha già chiaro ciò che vuole ottenere nel corso della sua esperienza nella Capitale. Il tecnico giallorosso, nell'intervista rilasciata a Esquire, ha risposto senza giri di parole a chi gli chiedeva cosa vorrebbe regalare alla sua squadra nel caso in cui gliene venisse data l'opportunità: "Cosa le regalerei? Titoli, perché di titoli vive una società, perché i titoli alimentano la passione dei tifosi. Ho capito subito che l’amore che si prova per la Roma va oltre i trofei, è una passione eterna, sanguigna e anche familiare. Però la vittoria è quello che manca e stiamo costruendo un progetto per arrivarci. Se arriverà con me sarà perfetto, altrimenti sarebbe bellissimo aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che è il sogno di tutti".

