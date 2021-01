MOVIOLA - Lazio - Sassuolo, "rimandato" Giua: errore pesante sullo 0-1

Non impeccabile la direzione di gara di Antonio Giua. Da segnalare sul risultato di 1-0 per il Sassuolo, la svista evidente ai danni di Immobile, atterrato irregolarmente da Ferrari in circostanza di chiara occasione da gol. In termini di risultato però, il bilancio in ottica Lazio con il fischietto della sezione di Olbia resta positivo con due vittorie in altrettante partite. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

19' - Pestone di Obiang su Immobile ravvisato da Giua: poteva starci il giallo anche se non c'era cattiveria nell'intervento del giocatore del Sassuolo.

20' - Errore evidente di Giua che non segnala l'intervento falloso di Ferrari ai danni di Immobile: il bomber biancoceleste scarta il suo diretto avversario che lo stende all'altezza della mezzaluna dell'area di rigore. Il Var, peraltro, sarebbe potuto intervenire perché il fallo impedisce a Immobile di trovarsi a tu per tu con Consigli, comportando il rosso diretto per Ferrari.

29' - Si lamenta anche Lazzari che, in corsa a palla lontana, subisce un intervento dubbio non segnalato dal direttore di gara.

45' - Concesso un solo minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

57' - Punizione preziosa e molto dubbia concessa al Sassuolo nei pressi dell'area neroverde: non sembra esserci il tocco di Correa che ruba palla in pressione su Marlon. L'argentino sarebbe entrato tutto solo in area di rigore.

58' - Trattenuta di Patric su Djuricic, ammonito lo spagnolo, il primo della gara.

65' - Ammonito anche Marlon per un intervento in netto ritardo su Immobile.

68' - Giallo inevitabile anche per Obiang che ferma come può una ripartenza sempre di Immobile.

74' - Fallo tattico di Leiva che interrompe un contropiede avversario: ammonizione ben spesa per il 6 biancoceleste.

90' - Segnalati 3 minuti di extra time.

90' +2 - Giallo per Ferrari per un'entrata ruvida e in netto ritardo ai danni di Muriqi.