MOVIOLA - Lazio - Udinese, Aureliano senza polso: quante perdite di tempo!

Una domenica amara per la Lazio, sconfitta all'Olimpico 3-1 dall'Udinese. I biancocelesti non entrano mai in partita e il rigore di Immobile sul 3-0 per gli ospiti non ispira un'altra rimonta. Dal punto di vista arbitrale negativa la prestazione di Aureliano. Gara mai in pugno, gioco spezzettato e tantissime perdite di tempo da parte dei difensori friulani e di Musso. Una miseria i 4 minuti di recupero del secondo tempo.

PRIMO TEMPO

19' - Sul gol dell'Udinese il Var controlla la posizione di Pereyra a inizio azione: tutto regolare.

22' - L'Udinese protesta per un intervento di Fares al limite dell'area su De Paul, per Aureliano è calcio d'angolo.

29' - Fiscale l'arbitro che ferma una ripartenza della Lazio perché Strakosha ha battuto dal fondo con la palla in movimento.

32' - Ammonito Arslan per proteste: il turco si lamenta in seguito a un fallo assegnato da Aureliano per un suo intervento su Correa.

43' - Giallo per Patric che mette a terra De Paul. Prima della battuta della punizione ammonito Fares e subito dopo Pereyra.

47' - Giallo per Samir che ferma una ripartenza di Lazzari.

48' - L'azione del gol di Pussetto inizia con un recupero di palla di De Paul sospetto: il Var conferma la regolarità.

SECONDO TEMPO

59' - Aureliano fischia il rigore per intervento di Becao su Correa, ma l'assistente aveva già segnalato il fuorigioco dell'argentino. Si riparte con il rinvio di Musso.

61' - Aureliano molto severo, blocca una ripartenza di Correa per un contatto veniale con Samir.

70' - Caicedo protesta per un tocco di mano di Samir in area, ma Aureliano rileva il fallo dell'ecuadoriano.

73' - Aureliano concede un sacrosanto rigore alla Lazio: Musso atterra Immobile ormai pronto a depositare in gol.

77' - Ammonito Leiva per un'entrata ai danni di Forestieri.

90' - Nonostante le numerosissime perdite di tempo Aureliano assegna 4 minuti di recupero. Sicuramente troppo pochi.

92' - Giallo anche per Akpa Akpro.

Pubblicato il 29/11 alle ore 14:32