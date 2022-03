MOVIOLA - Roma - Lazio, Irrati non convince: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Termina con un ko della Lazio il match numero 20 (il secondo derby) arbitrato da Massimiliano Irrati con i biancocelesti, il cui bilancio è ora aggiornato a 10 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Parità invece nelle stracittadine dirette, rispettivamente un trionfo e una sconfitta per i biancocelesti. Direzione ambigua quella del fischietto della sezione di Pistoia: restano tanti dubbi sull'episodio in area giallorossa al minuto 11, con la gomitata di Ibanez ai danni di Milinkovic. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti del match:

PRIMO TEMPO

11' - Gomitata vistosa di Ibanez e Milinkovic in area di rigore, per Irrati non c'è nulla: è il giallorosso ad intercettare la sfera, ma di slancio colpisce con il braccio il serbo che resta a terra sanguinante. Valutazione precipitosa dell'arbitro: sarebbe stato più opportuno il supporto chiarificatore del Var.

28' - In ritardo Hysaj su Karsdorp: rischia il cartellino il difensore biancoceleste.

35' - Contatto tra Acerbi e Pellegrini all'altezza della mezzaluna dell'area biancoceleste, Irrati lascia correre.

42' - Ammonito Pedro per proteste: era diffidato, salterà la prossima sfida contro il Sassuolo.

45' - Concessi 3 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

47' - Pestone di Karsdorp in netto ritardo su Pedro: ammonito il giallorosso.

52' - Brutta gomitata di Mancini su Luis Alberto: Irrati valuta ed estrae il giallo. Poteva starci anche qualcosa di più.

60' - Ammonito anche Leiva per una spallata ai danni di Pellegrini.

72' - Fuori tempo Zalewski su Lucas Romero: ammonizione per l'esterno giallorosso.

77' - S. Oliveira stende Milinkovic, punizione Lazio e giallo per l'ex Porto.

90' - Segnalati 4 minuti di recupero.

