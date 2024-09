MOVIOLA | Torino-Lazio, Sozza promosso: direzione puntuale e corretta

TUTTOmercatoWEB.com

PRIMO TEMPO

8' Nessun irregolarità in occasione del primo gol della Lazio. Castellanos difende palla su Vojovoda, Nuno Tavares ne approfitta e sfugge via, servendo poi a Guendouzi un pallone solo da spingere in porta.

16' Contatto al limite dell'area con Dia lanciato verso l'area di rigore, per Sozza non c'è nulla, resta qualche dubbio.

36' Fallo di Lazzari al limite dell'area su Ilic, Sozza lascia correre dando il vantaggio che non si concretizza, con Romagnoli che chiude bene su Sanabria. Il direttore di gara a quel punto torna sui suoi passi e assegna il calcio di punizione per il Torino.

45' Il IV Uomo segnala 1' di recupero.

45'+1' Sozza fischia due volte quando ancora mancava una manciata di secondi alla fine della prima frazione, impedendo alla Lazio di battere il calcio d'angolo guadagnato da Nuno Tavares.

SECONDO TEMPO

55' Entrata durissima di Sanabria su Guendouzi, sanzionata da Sozza con fallo e ammonizione per il giocatore del Torino. Puntuale l'intervento del direttore di gara, bravo a estrarre l'ammonizione non essendoci i presupposti per l'espulsione.

60' Tutto regolare nello 0-2 della Lazio contro il Torino. Isaksen scappa sulla destra, Zaccagni fa un velo e Dia batte Paleari.

62' Giallo a Isaksen per proteste. Il danese è il primo ammonito per i biancocelesti.

69' Regolare anche la rete di Che Adams che riapre la partita allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'attaccante granata riceve dal limite e calcia a incrociare battendo Provedel.

72' Ammoniti Ilic e Gila dopo un duro faccia a faccia a metà campo. Tutto nasce, però, da un contatto tra Zapata e Guendouzi con l'attaccante che, cadendo dopo lo scontro, colpisce il francese con i tacchetti.

74' Doppio giallo in pochi secondi per Vanoli che, dopo esser stato ammonito per proteste, insiste spingendo Sozza a espellerlo dal campo.

75' Ammonito anche Mattia Zaccagni che arriva in netto ritardo in scivolata su Vojvoda.

89' Regolare il gol di Noslin dell'1-3 con Vecino e Noslin entrambi in posizione regolare al momento della ricezione del pallone che l'olandese ha poi spinto in porta.

90'+2' Tutto buono anche in occasione del gol di Coco che accorcia le distanze con una grande girata del difensore spagnolo.