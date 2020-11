MOVIOLA - Zenit - Lazio, tanti gialli per Dias: corretto annullare il gol ai russi

Prima direzione di gara con la Lazio per il portoghese Artur Dias. Il lusitano ha fatto capire subito che avrebbe perdonato poco o niente ammonendo Akpa Akpro e Kuzyaev nei primi due veri falli della gara. La direzione di gara del fischietto è tuttavia corretta, mancano un corner e un paio di falli sulla linea mediana, ma per il resto la conduzione del match è più che sufficiente.

Ecco le due decisioni nel corso del match:

PRIMO TEMPO

4’ – Prima ammonizione del match per Akpa Akrpo. Giusta la decisione del portoghese perché l’intervento del franco ivoriano.

6’ – Stesso metro di giudizio quando l’ex Salernitana viene steso da Kuzyaev. Il lusitano non regala niente a nessuno e anche per il russo scatta il giallo.

32’ – Gol dello Zenit regolare: parte alle spalle di Hoedt e anche il controllo di Dzyuba è nettamente con la spalla

45’ – Niente recupero, la prima frazione si chiude

SECONDO TEMPO

54’ – Errore quando non concede un corner alla Lazio. Sul cross di Acerbi è netta la deviazione, ma il direttore di gara e i suoi assistenti indicano la rimessa dal fondo

58’ – Ammonito anche Milinkovic per una manata durante un contrasto aereo

77’ – Ammonito anche Caicedo per un’entrata in ritardo su Barrios che viene ammonito per una spinta su Correa. Check del Var per un presunto cartellino rosso, ma nessuno dei due interventi è meritevole del cambio di decisione

83’ – Proteste dello Zenit per un presunto intervento di Pereira in area biancoceleste, ma si può giocare. Abitro e Var concordano

84’ – Ammonito Lovren per proteste dopo un fallo su Acerbi

85’ – Ennesimo giallo della serata per Pepe Reina per perdita di tempo

90’ – Quattro minuti di recupero

93’ – Gol annullato allo Zenit, netta la posizione irregolare di partenza di Dzyuba. Il guardalinee alza immediatamente la bandierina e anche il Var conferma

94’ – Dopo quattro minuti di recupero termina il match.