Multa Lukaku e compagni, la posizione dell'Inter in merito

E' di questa mattina la notizia secondo la quale nella serata di ieri l'attaccante dell'Inter Lukaku sarebbe stato multato, insieme ad altri 23 invitati, a causa delle violazioni delle norme anti-Covid non rispettate durante la festa per il suo compleanno in un hotel di Milano. Come riportato dall'Ansa tuttavia fonti vicino all'Inter hanno fatto sapere che quella di ieri non era una festa ma una semplice cena dopo la gara vinta con la Roma. La società ha fatto sapere anche che i giocatori sono stati multati per la violazione del coprifuoco avendo deciso di non dormire in hotel e di tornare a casa. La questione della festa sarebbe quindi un misunderstanding dovuto ad un pacchetto che Lukaku trasportava all'uscita dall'hotel.

