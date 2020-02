Murgia: "Con la Lazio saranno emozioni forti. Sarà difficile fermarli"

Lazio - Spal sarà una gara con un sapore diverso per l'ex biancoceleste Murgia. Ai microfoni de La Repubblica proprio il giocatore spallino ha parlato del match: “Le emozioni sono forti, ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile fino a esordire con i grandi. Sarà bellissmo ritrovare compagni e tifosi. La Supercoppa vinta con il mio gol nel recupero rimarrà nella storia del club, ne sono felice, ho ancora i brividi al solo pensiero. Inzaghi? Abbiamo iniziato negli Allievi per arrivare in prima squadra. E’ una grande persona ,oltre che un ottimo allenatore. E’ cresciuto tanto ed ha un grande staff che lo completa. Gestisce perfettamente lo spogliatoio, è bravo nei rapporti umani e sa essere chiaro e diretto quando serve. Io sono un professionista e cercherò di dare tutto me stesso per la SPAL. Le ultime due volte che abbiamo affrontato la Lazio abbiamo vinto, ma non possiamo dire di conoscere l’antidoto. Loro sono forti, sarà difficile fermarli“.

