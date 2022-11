Muriqi, Aguirre: “È tanto brutto, quanto gioca bene. È un ragazzo…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Prosegue a gonfie vele il percorso di Muriqi al Maiorca. L’attaccante ha conquistato il cuore dei tifosi, la fiducia del tecnico e compagni a suon di gol, sei in questa stagione, e buone prestazioni. È il trascinatore della squadra che ora non riesce più a fare a meno di lui. Lo elogia mister Aguirre che, come riporta MundoDeportivo, senza mezzi termini ha affermato: “Lo svergognato è tanto brutto, quanto gioca bene. Lo vedi e cambi idea. È un ragazzo di un metro e ottanta, un mostro. Se non lo vedi giocare, non puoi comprendere quanto sia bravo in campo. Inoltre, è affascinante”.

