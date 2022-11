Roma-Lazio, Agresti: “Non posso pensare che Luis Alberto…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Agresti dice la sua su Roma-Lazio. Il direttore dei servizi digitali della Gazzetta dello Sport ha parlato ai microfoni di Radio Radio Mattino analizzando la sfida dell'Olimpico tra giallorossi e biancocelesti. Questa la sua lettura: "Non posso pensare che Luis Alberto non giochi, perché è un giocatore fondamentale per la Lazio. Lui e Zaniolo sono gli unici rimasti con tanta qualità in questa sfida. La Roma ha due centravanti ma sono in una fase negativa, nella Lazio l'assenza di Immobile è pesantissima".