Lazio, Leiva e il messaggio speciale in vista del derby - FOTO

Poco più di 24 ore e poi sarà derby della Capitale. Descrivere l'importanza di questa gara a Roma è quasi superfluo e lo sanno bene i giocatori che la stracittadina l'hanno giocata, da un lato e dall'altro del Tevere. Tra chi ricorda bene le emozioni di questa gara c'è anche Lucas Leiva che sui social ha voluto mandare un messaggio ai suoi ex compagni: "In bocca al lupo per il derby di domani!".