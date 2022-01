Muriqi in Turchia, "ma solo in vacanza". La moglie rivela: "Insoddisfatta a Roma, vorrei tornare..."

In vacanza a Istanbul, la famiglia Muriqi ha partecipato come pubblico a un programma comico in onda su Kanal D. Il calciatore, chiamato a dire se fosse in Turchia per un eventuale trasferimento dalla Lazio, ha rispedito le ipotesi al mittente: "Siamo qui per le vacanze". Poi ha proseguito: "Siamo molto felici di essere in questa bellissima città. Noi come famiglia l'abbiamo adorata e ci piace moltissimo. Cerchiamo di venire qui ogni volta, anche se ci sono 1-2 giorni di riposo".

Poi il microfono è passato a sua moglie, Edibe. Quest'ultima, riporta hurriyet.com, ha rivelato di non esser per nulla felice in Italia e di voler tornare a Istanbul. Si legge sul portale turco: "Non sono mai stata soddisfatta a Roma. Certo, vorrei tornare a Istanbul. Di chi vorrei leggere la mente? Di Ali Koç (presidente Fenerbahce, ndr)".

