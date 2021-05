Musso sul futuro: "Rimanere a Udine? Se arrivasse un'offerta..."

Adesso che la questione allenatore sembra essere chiusa in casa Lazio, con il rinnovo di mister Inzaghi, è tempo di parlare di mercato. La società in questa sessione dovrà necessariamente operare tra acquisti e cessioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le varie incognite c'è anche quella relativa al portiere: se infatti Strakosha dovesse partire bisognerà comprare un sostituto e da questo punto di vista ci sono già alcuni nomi sul taccuino del ds Tare. Tra i tanti anche quello del portiere dell'Udinese Juan Musso che ai microfoni di OneFootball ha affermato: "Dal primo anno ho iniziato a sentire voci, io non leggo tutto, ma mi dicono. Dopo la prima stagione c’erano già voci di mercato e non venivano da me o dal procuratore. Le voci possono essere belle, ma io sono uno a cui piace fare le cose bene. Ancora a Udine? Non posso dire 100% sì o 100% no, perché se arriva un’offerta che mi serve, che serve alla società e anche a chi mi vuole è giusto che vinciamo tutti. È un’incertezza che comunque c’è, ma non mi toglie il sonno”.

