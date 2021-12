Nainggolan spiega: "Ecco perché la Roma non è riuscita a vincere trofei"

Intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, Radja Nainggolan ha ripercorso il suo passato a Roma. Il centrocampista belga si è soffermato in modo particolare sulla questione trofei che alla squadra giallorossa mancano da tantissimo tempo. Ecco le sue parole: "I comportamenti extra campo, insieme alle continue cessioni, vi hanno impedito di vincere qualcosa di importante? Non credo, io davo il massimo in campo proprio per quello che facevo fuori. Ad esempio l'episodio delle carte di Bergamo, che ha visto coinvolti me, Pjanic e Totti, siamo andati in panchina, poi l'abbiamo risolta noi. Per tornare alla domanda, forse sì, forse no, ma continuare a vendere giocatori forti e rimpiazzarli male, ha portato a questo. Salah, dopo gli 87 punti, magari poteva restare ancora con noi e forse la stagione della Champions sarebbe stata diversa. La Roma però mi fa venire i brividi, ricordare le grandi partite, la gara col Barcellona, ma non solo, è sempre bellissimo".