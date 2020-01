Nani: "La Lazio? Un'opportunità, ma Inzaghi ha fatto altre scelte"

L'avventura alla Lazio di Luis Nani non ha dato i frutti sperati. Soltanto un anno in prestito dal Valencia in cui il portoghese non è riuscito a dimostrare il suo valore, chiuso dall'esplosione di Luis Alberto e dalle prestazioni di Felipe Anderson. L'attaccante, attualmente all'Orlando City, in una lunga intervista alla stampa lusitana è tornato anche sull'avventura nella Capitale: "Il prestito alla Lazio è dovuto al fatto che mi ero stancato dell'ambiente a Valencia. Siccome avevo avuto un sacco di infortuni ed era l'anno che portava al Mondiale, una volta arrivata la proposta della Lazio ho avuto voglia di un po' di aria fresca".

LE SCELTE DI INZAGHI - "Non ho motivo di lamentarmi del Valencia, mi hanno sempre trattato molto bene. Mi hanno incoraggiato molto perché, nonostante i molti infortuni, ero il giocatore con le statistiche migliori, un buon numero di assist e gol. Ogni volta che giocavo ero il migliore in campo, quindi i tifosi erano felici con me. Di base c'era instabilità nel club, che cercava di liberarsi di alcuni giocatori, inoltre i numerosi cambi di allenatore non hanno aiutato. La Lazio è apparsa all'inizio della stagione e ho pensato che fosse un'opportunità per provare un altro campionato, un'altra avventura. Non avevo nulla da perdere, era un anno pre Mondiale e volevo fare in modo di essere convocato. Sfortunatamente, quando ho raggiunto la forma migliore, le scelte del tecnico della Lazio sono state altre e ho avuto qualche difficoltà".

