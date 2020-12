Sconfitta amara quella con la Lazio per il Napoli. Gli effetti però sembrano essere ancor più drastici. Stando a quanto si apprende da Sky Sport infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di mandare la squadra in ritiro in vista del prossimo turno casalingo contro il Torino di mercoledì. Si attende a questo punto il comunicato ufficiale del club.