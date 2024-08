Napoli, Conte lancia l'allarme: "Ci servono altri rinforzi. Il club deve..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria - giunta ai rigori - contro il Modena, Antonio Conte ha parlato anche di calciomercato, lanciando anche una sorta di allarme. Ecco le sue parole: "È stato un bel bagno di realtà per tutti. Dobbiamo lavorare ancora tanto, sia io sul campo, sia il club. Ci sono delle cose oggettive e non si può far finta di niente, ma non mi va di sottolineare certi aspetti. Sapevo di questa situazione con dei paletti sul mercato in termini di acquisti e ingaggi, poi tanti calciatori non vogliono venire a Napoli perché quest'anno non giochiamo le coppe europee. Io leggo 'Conte vuole questo e quell'altro', ma io non voglio nessuno. Voglio rinforzi perché ne abbiamo bisogno".

