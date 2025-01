Napoli, Conte shock: "Kvara ha chiesto la cessione! Sono deluso, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Verona e ha affrontato anche il tema Kvaratskhelia. Il georgiano è sempre più vicino al PSG e il tecnico dei campani lo ha confermato. Ecco le sue parole: "Non mi sono mai sottratto a domande scomode, se parlo dico la verità altrimenti preferisco stare zitto. Non dico bugìe. Parliamo di un calciatore importante, un giocatore che quest'estate, quando parlai col presidente, visto che c'erano già le partenze di Zielinski e Osimhen, che doveva partire, volevo avere anche certezze tecniche. Serve anche la qualità oltre al lavoro ed ho preteso la conferma di alcuni calciatori, tra cui Kvicha che quest'estate lo sapete benissimo aveva chiesto di essere ceduto. E non era l'unico. Noi andiamo avanti, ma ci si dimentica facilmente del lavoro che ho dovuto fare pronti via per convincere i calciatori che ritenevo fondamentali a restare, ma tanti volevano prendere altre strade. Non sto raccontando chissà cosa, ci ho lavorato e sono contento di esserci riuscito, oggi quei giocatori sono molto contenti di restare e sposare questo progetto".

L'allenatore ha proseguito: "Su Kvara... ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole. A me è stato detto questo, il giocatore mi ha confermato la sua decisione. Personalmente provo una grande delusione perché sono stato 6 mesi a cercare di far sentire al centro Kvara, lavorando con lui, facendogli vedere che qui si poteva fare qualcosa di importante ed anche lavorando col club per il rinnovo che ad oggi dopo 6 mesi siamo però al punto di partenza. All'inizio. Da parte mia c'è grande delusione, le cose le prendo di petto ed anche io non sono stato così incisivo a convincere le due parti ad andare avanti. Oggi devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi oggi non vuole restare. L'ho fatto quest'estate, ho avuto 6 mesi per convincere le parti a trovare una soluzione, ma mi sono reso conto che è un fulmine a ciel sereno la notizia ma adesso faccio iun passo indietro ed è giusto che la situazione la risolva il club e l'entourage di Kvara. Non vorrei mai che un domani, se dovesse restare il calciatore, che pensasse che io abbia posto un veto. L'ho fatto quest'estate credendo di convincerlo sulla bontà del progetto, ma dai risultati non ci sono riuscito. E quindi non è disponibile per il Verona e vedremo cosa accadrà, ma intanto perdiamo un giocatore importante. Ora concentriamoci sul Verona".