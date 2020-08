Napoli, De Laurentiis attacca: “Stadi chiusi? Autogol al calcio italiano”

Tutte le squadre di Serie A sono alla prese con i ritiri estivi che quest'anno saranno più brevi del solito visto l'inizio della prossima stagione fissato per il 19 settembre. Anche il Napoli è partito alla volta di Castel di Sangro e nel pomeriggio il patron Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dicendo la sua anche sulla questione stadi chiusi: "Qui bisogna dire che è assurdo che si continui a giocare a porte chiuse. E’ una caz**ta pazzesca. Poi vorrò vedere quanti menischi salteranno ai giocatori, visto che a causa delle partite delle nazionali vogliono farci giocare ogni 3 giorni. In questo momento sono avvilito, non stuzzicato, si pensa solo a fare un assist a Ceferin, come se lui fosse il finanziatore di tutti i sistemi calcistici europei. Sono sorpreso da tutte le leghe, bisognerebbe che siano più unite tra di loro. Se tieni gli stadi chiusi stai facendo un autogol a tutto il calcio italia".

