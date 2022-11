Napoli, dopo Kvaratskhelia rubata l'auto della moglie di Kim

TUTTOmercatoWEB.com

Sembra non esserci pace per i calciatori del Napoli. Solo qualche giorno fa infatti era stata rubata la macchina di Kvaratskhelia, ritrovata poche ore dopo. Questa volta è stato invece il turno della moglie del difensore Kim Minjae. La donna ha infatti dichiarato alle forze dell'ordine il furto della sua 500 di lusso rubata venerdì sera in zona Posilippo.