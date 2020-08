Napoli, ecco i risultati dei tamponi svolti a Castel di Sangro

Dopo varie notizie che potrebbero far tentennare la Lega per l'inizio della nuova stagione di Serie A, arrivano notizie positive da Castel di Sangro. Il Napoli, in ritiro nella località abruzzese, ha svolto i primi test medici ed ha reso noti gli esiti: nessun positivo all'interno della rosa e dello staff.

IL COMUNICATO - Ecco quanto scritto dal club partenopeo su Twitter: "Tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro. Ringraziamo per questo continuo e preciso monitoraggio,Anna Iervolino, Drettore Generale AOU Fed II, il Prof Luigi Califano , Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia della Fed II. Il Dott Ennio di Maro per l’organizzazione ed esecuzione tamponi e sierologici, i medici e gli infermieri della chirurgia maxillo-facciale, il prof Giuseppe Portella e il personale del laboratorio di virologia. Un grazie a Vincenzo Mirone Prof ordinario di Urologia alla Fed II".