Napoli, Gattuso: "Ora non penso alla Lazio, ma la Coppa Italia non si deve trascurare"

Dopo la Sampdoria, la Lazio affronterà il Napoli in Coppa Italia. In conferenza stampa, in vista del match con la Fiorentina, Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Penso gara dopo gara, per me è importantissima la prossima partita e non penso alla Lazio o alla Juventus. Abbiamo tre gare importanti, ci mancano giocatori fondamentali, che facciano respirare gli altri. In difesa non abbiamo Maksimovic e Koulibaly. Se recupero qualcuno per martedì? Non lo so, oggi torna Maksimovic, l'altro giorno è tornato Mertens. Per Koulibaly dipende da cosa ci dirà lui, per ora nessuno dei tre è a disposizione. Coppa Italia da non trascurare? Non possiamo trascurare neanche la partita a tressette".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, RIECCO SHAQIRI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE