Napoli, Gattuso punta la Lazio: "Ripartiamo dalla prestazione. Mertens non ci sarà"

Una sconfitta al Meazza e la testa va già alla sfida di domenica all'Olimpico contro la Lazio. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro l'Inter: "Deve rimanere la prestazione sicuramente, l'amarezza del risultato, la sconfitta non ci stava. Abbiamo giocato contro una candidata per lo Scudetto, è una squadra tecnica che crea problematiche perchè è molto fisica. Oggi la mia squadra ha fatto quello che doveva, rimane il rammarico. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi. Mertens? Ho parlato con lui, ha la caviglia gonfia, una distorsione. Lo valuteremo in questi giorni, sicuramente non sarà dei nostri con la Lazio".