Napoli, Giuntoli: "Amareggiati dalla gara contro l'Inter ma concentrati per questa sera"

Poco prima del fischio d'inizio del match tra Lazio e Napoli il ds dei partenopei Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono tutte partite importanti, ci vuole sangue freddo e c’è da analizzare bene il perché si vince o meno, chi sarà più bravo arriverà in fondo. C’è rabbia per la gara contro l’Inter ma anche consapevolezza di aver raggiunto un grande livello, si va avanti in maniera serena e concentrati su questa sera. Osimhen speriamo di recuperarlo almeno per gennaio. Milik? Il mercato è sempre incerto per tutti, crediamo che un attaccante faccia comodo a molte squadre e siamo convinti che troveremo una soluzione. Credo che lui voglia giocare per farsi trovare pronto per l’Europeo”.

Serie A, Rafael Leao segna il gol più veloce nella storia della competizione

Sassuolo, Carnevali: “Tifosi allo stadio? Siamo governati da un non Governo...”

TORNA ALLA HOMEPAGE