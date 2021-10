Napoli, Insigne cauto sul rinnovo: "Non è una questione facile"

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione rinnovo di Lorenzo Insigne. Il giocatore, in scadenza nel 2022, ne ha parlato al Festival di Trento senza sbilanciarsi troppo ma sottolineando come la trattativa non sia facile: "Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza come ho detto in questi giorni voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c'è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile". Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli la prossima settimana ci saranno nuovi colloqui tra l'agente del giocatore e il club che vuole proporre e far firmare al capitano un contratto quinquennale.