Napoli, Insigne svela: "Totti voleva farmi da agente, ma ho rifiutato"

Capitano del Napoli, cresciuto nel mito di Alex Del Piero. Lorenzo Insigne, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato alcuni aneddoti, fra i quali anche un recente episodio avvenuto con Francesco Totti. "Del Piero, a lui mi ispiravo da ragazzino: il tiro a giro nasce guardando e riguardando le sue perle. Totti? Mi inviò un messaggio per diventare il mio agente. Gli dissi serenamente che avrei fatto altre scelte". Insigne infatti, dopo aver salutato Raiola, ha scelto l'agenzia di Vincenzo Pisacane per la sua procura.

