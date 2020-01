Napoli - Juve, Sarri: "La sconfitta al San Paolo come quella con la Lazio"

"Siamo stati passivi, come siamo stati passivi per tutta la partita. Abbiamo fatto una partita sotto ritmo pensando di vincerla camminando, toccando la palla cinque volte diventa difficile. Abbiamo fatto tutta la partita a metà strada tra il pressare e attendere, sempre fuori tempo nelle pressioni, sempre distanti tra i reparti. Una partita mentalmente estremamente blanda". A parlare così è Maurizio Sarri che commenta a Sky la sconfitta della sua Juventus contro il Napoli. Il tecnico bianconero ha trovato punti in comune con la sconfitta all'Olimpico, come lui stesso ha ammesso: "Con la Lazio abbiamo fatto una partita di scarsa energie emotiva, l'aspetto uguale mi sembra principalmente questo". In testa le prime tre sono in cinque punti con i biancocelesti che devono recuperare la gara con il Verona. Proprio la gara con i veneti e quella con la Spal diventano determinante per le aquile.