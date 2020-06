Napoli-Juventus, il pubblico virtuale scatena i social: "Sembra FIFA '98"

Senza tifosi per via del Coronavirus, la Lega di Serie A per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus si è inventata il pubblico virtuale per colorare e riempire gli spalti vuoti dell'Olimpico. Idea che però ha già scatenato le reazioni dei social, insoddisfatti e infastiditi dalle bandierine rosse, verdi e bianche (si alternano i colori durante la partita, a volte invece la tribuna Tevere diventa un tricolore) che, sullo sfondo, disturbano la visione della gara. Fioccano i commenti sul web: "Sembra FIFA '98", "oscena", "Ma i tifosi non si stancano a sventolare i cartoncini?". E ancora: "Gli spalti finti alla PES proprio non si possono vedere", oppure "Che grafiche interessanti!". Tanta ironia, insomma, e tanti sfottò per palesare una chiara insoddisfazione.

