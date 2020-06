Napoli - Juventus, Paratici: "Giochiamo per vincere in ogni competizione"

Napoli - Juventus inizierà tra una manciata di minuti, la finale di Coppa Italia sarà il secondo trofeo della stagione. Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il ds dei bianconeri Paratici: "Per la Juventus questa partita è importante perché ci si gioca un trofeo. Noi come al solito partiamo sempre per vincere in ogni manifestazione. È la seconda finale che facciamo quest’anno, speriamo di vincere. L’assenza del pubblico é pesante, ma tra i ragazzi c'è tanto entusiasmo".