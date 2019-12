Napoli, Koulibaly out e rientro nel 2020: in dubbio per la Lazio?

Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre al danno la beffa: dopo aver subito l'ennesimo risultato negativo nell'ultimo match di campionato contro il Parma, il neo mister Gattuso dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly - infortunatosi proprio in occasione del primo gol ducale - per le prossime gare. "Kalidou si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro", così il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni del difensore senegalese. Al 100% l'ex Genk salterà il prossimo match di campionato (l'ultimo del 2019) contro il Sassuolo. Il rientro avverrà sicuramente nel 2020, anche se la sua presenza con Inter e Lazio (prime due gare del nuovo anno) rimane in dubbio.

Supercoppa italiana, la designazione arbitrale di Juventus - Lazio

Lazio, l'ex Manchester United Vidic su Milinkovic

Clicca qui per tornare all'homepage del sito