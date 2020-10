Napoli, la Asl non ha impedito il viaggio a Torino: i dettagli

Juventus-Napoli resta in programma domani alle 20.45. Dopo il comunicato dei bianconeri è arrivata la nota della Lega Serie A che conferma la sfida. La palla inevitabilmente passera alla FIGC che deciderà se infliggere il 3-0 o trovare un'altra soluzione. Da quanto emerge, non sarebbe stata l'ASL Napoli 1 a impedire la partenza degli azzurri verso Torino ma direttamente la società partenopea. Come sottolinea Tuttomercatoweb, nella nota trasmessa al Napoli, infatti, l’autorità sanitaria impone semplicemente alla società l’isolamento fiduciario (lo stesso che seguirà da oggi anche la Juventus) per tutti i contatti stretti il primo caso di positività riscontrato tra i partenopei, Piotr Zielinski. In pratica, tutto il gruppo squadra, da Gattuso e i suoi collaboratori a Mertens, Koulibaly e compagni (per esempio non c’è Insigne, infortunato, o Milik). E resta in attesa di conoscere il domicilio presso il quale rispetteranno il periodo di isolamento (14 giorni a partire dall’1 ottobre). A quel punto, il club non è partito alla volta del Piemonte: la nota non lo impediva esplicitamente, ma secondo gli azzurri ne era una logica conseguenza. Partendo i campani, secondo la loro visione, avrebbero violato l’isolamento imposto dall’ASL al fine di tutelare la collettività, in una delle regioni attualmente più sotto la lente d’ingrandimento a livello nazionale. La Lega, tuttavia, non sposterà la gara, perché ritiene che il Napoli, visto il protocollo per le squadre professionistiche (non menzionato dalla nota), sarebbe potuto volare alla volta di Torino. I giocatori con tampone negativo, infatti, possono scendere in campo e regolarmente giocare salvo poi riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto. Una visione diversa che potrebbe costare lo 0-3 a tavolino alla società di De Laurentiis e che sicuramente farà discutere.

Juve - Napoli, la Serie A: "Si gioca regolarmente domani sera"

Juve - Napoli, i bianconeri: "Domani noi giocheremo normalmente"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB