Juventus - Napoli, comunicato dei bianconeri: "La squadra scenderà in campo"

Juventus - Napoli è l'argomento che ha infiammato la serata di sabato. La disposizione della Asl della Campania che ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino ha messo a serio rischio il match dello Stadium. In attesa di comunicazioni da parte del Napoli, la Juventus con un comunicato ufficiale ha precisato la sua posizione: "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus - Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A". Una presa di posizione forte, su un caso che inevitabilmente dividerà molto l'opinione pubblica e dalla risoluzione del quale dipende anche il regolare svolgimento del campionato.

LAZIO, IL REPORT DA FORMELLO E LE ULTIME VERSO L'INTER

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI PRIMA DELL'INTER

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB