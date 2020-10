Juve - Napoli, la Serie A: "Si gioca regolarmente domani sera"

Dopo la positività di Zielinski ed Elmas, il Napoli non è parito alla volta di Torino per disputare il posticipo contro la Juventus. Si pensava che il match contro i bianconeri potesse essere rinviato. I piemontesi hanno già fatto sapere di essere pronti a giocare. Nessun rinvio invece da parte della Serie A che ha detto che la gara si giocherà regolarmente domani sera. Dopo la decisione della Lega, quindi, tutto passa alla FIGC che deciderà se infliggere il 3-0 a tavolino o se scegliere un'altra strada. La ASL Napoli 1 ha imposto la quarantena fiduciaria alla squadra, ma il protocollo per i club professionistici autorizzava i partenopei al viaggio verso il Piemonte. Bisognerà capire quale sarà la decisione definitiva che rischia di creare un precedente che potrebbe cambiare la stagione.

Juve - Napoli, i bianconeri: "Domani noi giocheremo normalmente"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB