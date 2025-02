Napoli, la carica di Okafor verso la Lazio: "Abbiamo le qualità per vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto il nuovo attaccante del Napoli Noah Okafor, arrivato a gennaio dal Milan. In particolare ha parlato del periodo che sta vivendo la sua squadra dopo i pareggi contro Roma e Udinese, proiettandosi verso la prossima gara contro la Lazio all'Olimpico. Queste le sue parole: "Dopo gli ultimi due pareggi contro Roma ed Udinese, dobbiamo ripartire con la giusta mentalità. Nel calcio non può andare sempre tutto bene, ma dalle cose negative si deve imparare e si può migliorare. Il mio obiettivo personale è allenarmi duramente ogni giorno, mettermi in forma il prima possibile e tornare al mio miglior livello per essere pronto se l’allenatore ha bisogno di me. Assenza di Neres? Sicuramente è una cosa negativa quando si verifica un infortunio, ma abbiamo le qualità per sopperire a queste mancanze. Dobbiamo prepararci bene, come vuole l’allenatore ed essere pronti per vincere".