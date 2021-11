Napoli - Lazio, Di Canio: "Malissimo la catena di destra". E su Milinkovic...

Serata impietosa per la Lazio al Maradona. Un passivo pesante che evidenzia tutte le lacune di una squadra ancora lontana rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato la debacle biancoceleste dal punto di vista tattico: "La catena di destra ha fatto malissimo. Felipe Anderson e Milinkovic non tornavano mai, scalavano male. Il serbo è stato troppo sornione, non ce l'ha nelle caratteristiche quel tipo di pressing. Patric si è dovuto accentrare, lasciando spazio sulle fasce. Il Napoli ha un palleggio veloce e di qualità. Gli hanno fatto una testa così...".