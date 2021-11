Napoli - Lazio, i convocati di Spalletti: Insigne recuperato, Ounas fuori

Luciano Spalletti ha convocato 20 giocatori per il posticipo di questa sera contro la Lazio. Tante le assenze, ma l'allenatore del Napoli è riuscito a recuperare qualcuno in extremis: Insigne ci sarà, così come Fabian Ruiz. Ounas non è stato rischiato.

I CONVOCATI - Marfella, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna.