Napoli - Lazio, la carica del club: "Una nuova notte di Coppa ci attende"

NAPOLI - LAZIO COPPA ITALIA - Dalla marcia scatenata in campionato, all'impegno di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo. La Lazio sposta il mirino sulla squadra di Gattuso, in crisi nera, ad un'altra sfida-verità in questa stagione. I biancocelesti di Inzaghi si caricano e la scossa arriva anche dai social. Il club scrive: "It's match day. Una nuova notte di Coppa ci attende".

