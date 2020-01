Lazio, 62 anni fa nasceva Giuliano Fiorini: l’omaggio del club biancoceleste

Sessantadue anni fa nasceva Giuliano Fiorini, storico ex Lazio, nel cuore e nella mente dei tifosi biancocelesti anche per il gol siglato contro il Vicenza, che consente alla compagine capitolina di accedere gli spareggi di Napoli. Nel giorno del compleanno di uno degli eroi della squadra dei -9, il club l’ha ricordato sul proprio sito ufficiale: “Approdò in biancoceleste nell’estate del 1985, restando nella Capitale per due stagioni.Il 21 giugno 1987, nella gara casalinga contro il L.R. Vicenza, Fiorini fu l’autore del gol che decise la partita, consegnando agli spareggi di Napoli l’ultimo atto di un'autentica impresa.L’ex attaccante indossò l’Aquila sul petto realizzando 14 reti in 59 presenze tra campionato e Coppa Italia”.

Juventus, de Ligt: "Occhio alla Lazio, buonissima squadra"

Lazio, Boksic compie 50 anni: gli auguri del club - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE