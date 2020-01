Lazio, Boksic compie 50 anni: gli auguri del club - FT

In casa Lazio si festeggia oggi il compleanno di Alen Boksic, che spegne cinquanta candeline. L’attaccante viene acquistato dai club biancoceleste nel novembre 1993 per quindici miliardi di lire. Realizza 19 gol in tre anni, per poi passare alla Juventus. Anche per via dei numerosi problemi fisici, non riesce a convincere fino in fondo l’ambiente bianconero e, nel 1996, viene riacquistato dalla Lazio per 25 miliardi di lire. Nel suo secondo triennio nella Capitale vince due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea, una Coppa delle Coppe e uno Scudetto. In un giorno speciale per l’ex giocatore, non sono mancati gli auguri della Lazio, pubblicati sul proprio profilo Twitter.

Napoli - Lazio, probabili formazioni: turnover sì, ma non troppo

Calciomercato Lazio, Paloschi si scalda: presto un incontro per trattare

TORNA ALLA HOMEPAGE