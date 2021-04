Napoli - Lazio, le probabili formazioni: un solo dubbio a centrocampo

La Lazio si avvicina alla sfida contro il Napoli con qualche dubbio di formazione a centrocampo. Luis Alberto ha accusato un nuovo fastidio alla caviglia destra, la stessa che lo aveva tenuto fuori dai titolari contro lo Spezia, e non è certo che lo vedremo in campo dal primo minuto al Diego Armando Maradona. Pronto a sostituirlo, in caso di forfait, Andreas Pereira, ma lo spagnolo andrà in ogni caso in panchina. Dovrebbe farcela invece Leiva nonostante il colpo ricevuto in allenamento da Akpa Akpro. Davanti torna Caicedo dalla squalifica, ma sarà Correa a fare da spalla a Immobile. Gattuso dovrà fare a meno di Demme squalificato e Ospina infortunato, oltre ad Elmas che rischia di non essere convocato per motivi disciplinari.

Serie A 2020-2021, 32ª giornata

Napoli - Lazio

Giovedì 22 aprile 2021, ore 20:45

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (Pereira), Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Cataldi, Parolo, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Farris.