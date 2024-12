Napoli - Lazio, non erano meglio le riserve? Doppia vittoria tra ironia e false narrazioni

TUTTOmercatoWEB.com

"Ride bene chi ride per ultimo", questo è un detto che si sarebbe sposato benissimo con l'epilogo auspicato dai tifosi del Napoli dopo la debacle di giovedì sera, in Coppa Italia. Tutti hanno pensato che Conte avesse snobbato la Coppa Italia mettendo tutte le riserve, mentre domenica avrebbe vinto facile per puntare lo scudetto. O almeno questa era la narrazione dei partenopei e un po' in generale di chi racconta il calcio. Come se la Lazio, durante la gara dell'Olimpico, non avesse schierato solo due titolari su undici (Rovella e Zaccagni). Quest'aspetto, tendenzialmente omesso, ha alimentato la positività nell'ambiente Napoli e, al contempo, sminuito una vittoria biancoceleste che sarebbe potuta arrivare anche con uno scarto maggiore. Le parole lasciano il tempo che trovano ed è stato un fatto, il mancino di Isaksen, a raccontare la verità: la Lazio è una squadra forte che ha vinto due volte contro il Napoli con merito, non per scelte altrui. La vittoria del Maradona ha fatto impazzare i tifosi sui social, i quali hanno ironizzato sulla fragile narrazione dei titolari e delle riserve. "Eh ma se il Napoli mette i titolari"; "ci sta era il Napoli B, la prossima volta mette i titolari"; "adesso rigiochiamola con i titolari del Napoli sennò non vale", questi alcuni dei commenti social nel post partita. L'ironia divampata è sacrosanta, ma sono cose dell'internet. Adesso testa ad Amsterdam con la stessa umiltà dimostrata da inizio stagione e che Baroni continua a predicare in ogni occasione.