Napoli-Lazio, record di spettatori ma gli ex azzurri potrebbero dare forfait

Il conto alla rovescia è partito, l'attesa è tanta e la tensione si inizia già a respirare. Napoli-Lazio è un big match a tutti gli effetti che potrebbe determinare il cammino delle due squadre fino alla sosta natalizia. Gli azzurri dovranno fare i conti con le assenze ma dalla loro parte avranno una grande cornice di pubblico. Al 'Maradona' infatti, nel giorno in cui si ricorda un anno dalla scomparsa di Diego, sono previsti circa 37mila tifosi (la capienza è fissata a 43mila). Tutti sugli spalti, prima per omaggiare El Pibe de Oro e poi per assistere a una grande partita. Nonostante l'occasione straordinaria, alla quale saranno presenti anche i vertici del calcio italiano e mondiale, non è sicura la presenza degli ex compagni di squadra che vinsero lo scudetto con il fuoriclasse argentino nell'87. Da Bruscolotti a Renica, i giocatori del Napoli campione d'Italia non hanno dimenticato lo sgarro compiuto dalla società partenopea, il 10 maggio 2017, quando gli ex calciatori trovarono le porte dello stadio chiuse e dovettero rinunciare a un giro celebrativo nel giorno del trentennale del primo scudetto.