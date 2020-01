Napoli, Manolas: "Lazio e Immobile straordinari, ma vogliamo vincere"

Stagione complicata per il Napoli che vuole un colpo all’Olimpico contro la Lazio per dare una sterzata e riavvicinare la zona Europa. A Roma sarà una gara speciale per Kostas Manolas che, con la maglia giallorossa, ha vissuto tanti derby. Il difensore greco ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Come si esce dal momento complicato? Solo vincendo. Adesso abbiamo gare molto difficili, contro alcune delle squadre più in forma del campionato. Contro la Lazio sarà una gara difficile, ma ce la metteremo tutta. Con la Roma ho giocato non so quanto derby, la Lazio è una squadra forte, lo stesso gruppo da anni, col solito allenatore. Sta facendo un campionato straordinario, ma noi andiamo lì per combattere e vincere". Osservato speciale sarà ovviamente Ciro Immobile: "Sta facendo un grande campionato, come ha sempre fatto. Sa fare gol, in questo momento meglio di tutti. E' un avversario tosto, ma io scenderò in campo per dare il massimo e vincere". Gli azzurri, nonostante gli undici punti di distacco, non mollano l’obiettivo Champions League: "Sono tanti, ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Vincere aiuta a vincere. In questo momento facciamo belle gare ma non ci riusciamo. E' un'annata un po' storta, sta andando così ma dobbiamo rialzarci e portare a casa punti".

