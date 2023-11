Napoli, Mazzarri si fa male: l'incredibile infortunio in panchina

TUTTOmercatoWEB.com

Oltre al danno anche la beffa. Il Napoli cade in casa del Real Madrid e, oltre a perdere la gara, "perde" per infortunio anche Walter Mazzarri. Nel finale di gara, come riportato da Prime Video, il tecnico era furioso con la sua squadra e in uno scatto compiuto nell'area tecnica sembra aver riportato un infortunio muscolare. L'allenatore ha infatti iniziato a toccarsi la coscia e alla fine della gara ha lasciato il campo zoppicando.