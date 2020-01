Napoli, se salta Gattuso c'è già un nome per l'anno prossimo: Vladimir Petkovic

A volte ritornano. Prima allo Stadio Olimpico di Roma, con la sua Svizzera a Euro 2020. Poi, forse, anche su una panchina di Serie A. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, Vladimir Petkovic sarebbe finito nelle mire del Napoli. L'ex tecnico della Lazio, eroe del 26 maggio, andrebbe a sostituire quel Gennaro Gattuso con il quale la scintilla sembra destinata a non scoccare mai. Né con De Laurentiis, né con la tifoseria. Rino avrà tempo fino al 30 giugno per convincere l'ambiente del contrario, questo era e resta l'accordo con il club. Poi, nel caso in cui dovessero essere confermati i risultati deludenti registrati all'inzio della sua avventura, le strade di Gattuso e del Napoli si separeranno. Ed è lì che subentrerebbe Petkovic. Dopo 6 anni alla guida della nazionale, Vlado avrebbe voglia di cambiare aria e immergersi in un nuovo progetto. Per questo non disdegnerebbe un ritorno in Serie A, campionato che - merito della Lazio - conosce alla perfezione.

