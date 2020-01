DIRETTA - Calciomercato Lazio, Paloschi è una possibilità ma dopo la Coppa Italia

Una decina di giorni dalla fine della finestra invernale di calciomercato, in casa Lazio non ci si aspettava troppo movimento e finora non ce n'è stato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il nome caldo in questo momento resta quello di Alberto Paloschi, consigliato a Simone Inzaghi dal fratello Pippo e comunque sempre gradito al tecnico biancoceleste come attaccante in più. Paloschi è gestito da Tullio Tinti, manager di riferimento della famiglia Inzaghi, ha un contratto con la Spal fino al 2021: se la Lazio dovesse decidere di accontentare il suo allenatore probabilmente sarebbe con un prestito con diritto di riscatto, niente operazioni cash. Può succedere qualcosa dopo la partita di Coppa Italia contro il Napoli.

SCENARI - Ancora in piedi la possibilità Jallow, ma l'offerta dell'Al-Ahly per il giocatore della Salernitana sarebbe più che gradita dal patron Lotito, se dovesse andare in porto. Si tratta di una situazione a cui un possibile arrivo di Paloschi è senz'altro legata, si attendono sviluppi. Molto più defilata la suggestione Vecino per il centrocampo: l'Inter prova a piazzarlo in Premier League e vuole monetizzare, ma potrebbe anche lasciarlo partire in prestito pur di liberare uno slot per l'arrivo di Eriksen. Registrato nei giorni scorsi anche un sondaggio per Shaqiri, che al Liverpool guadagna circa 4 milioni di sterline: ingaggio che, così com'è, sembra proibitivo.