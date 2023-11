Napoli, Simeone: "Sono un grande tifoso dell'Atletico! Io con mio padre..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

In un'intervista rilasciata a Marca, Giovanni Simeone ha parlato prima della sfida del Napoli contro il Real Madrid. Ha parlato anche del suo rapporto con l'Atletico Madrid, prossimo avversario della Lazio in Champions, e con suo padre, Diego Simeone. Ecco il suo pensiero: “E’ speciale per il Napoli ma pure per me, perché ho vissuto tutta la vita con l’Atletico Madrid nel petto. Ho sempre avuto la maglia dell’Atletico, sono un grande tifoso al di là di mio padre. Segnare o vincere al Bernabeu è qualcosa da raccontare ai tuoi figli. Io con mio padre? Sarebbe difficile entrare in un gruppo dove lui è l’allenatore. I giocatori sono egoisti, potrebbero dire “c’è il figlio di Simeone…”. O magari devono parlare dell’allenatore e ci sono io lì… Sarebbe complicato”.